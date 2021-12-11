خلال أيام.. تحذير أوروبي من انتشار واسع لـ (أوميكرون)

وحذرت من "تسونامي محتمل للعدوى"، وحثت الاسكتلنديين على اختصار حفلات الكريسماس، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق).وارتفعت نسبة الإصابات بـ (أوميكرون) في اسكتلندا من 2% الأحد إلى أكثر من 15% الجمعة، ما يشير إلى أن الحالات تتضاعف كل يومين أو 3 أيام.

وتقدّر وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن (أوميكرون)، مع انتشاره بمعدله الحالي، سيصبح السلالة المهيمنة في البلاد بحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر، بأكثر من مليون إصابة متوقعة بنهاية الشهر الجاري.





وفي الدنمارك، قال الباحث في مختبر جامعة ألبورج، مادس ألبيرتسن، إن (أوميكرون)، بناء على مساره الحالي، يمكن أن يصبح السلالة السائدة لفيروس (كورونا) "بحلول نهاية الأسبوع المقبل".





ونقلت (واشنطن بوست) عن ليندا بولد، الأستاذة في جامعة إدنبرة، قولها: "إذا تمكن (أوميكرون) من التفوق على دلتا في اسكتلندا، والمملكة المتحدة (عموماً)، فإنه سيفعل ذلك في مكان آخر".



