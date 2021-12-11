دولي

خلال أيام.. تحذير أوروبي من انتشار واسع لـ (أوميكرون)

خلال أيام.. تحذير أوروبي من انتشار واسع لـ (أوميكرون)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذّر قادة وعلماء أوروبيون من أن المتحور (أوميكرون) يمكن أن يصبح السلالة السائدة من فيروس (كورونا) في بعض الدول قريباً، ليتخطى متحور "دلتا" الذي كان الأكثر شيوعاً لعدّة أشهر.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، تصريحاً لرئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، عن انتشار "أوميكرون" قولها: "نتوقع أن يتجاوز دلتا في غضون أيام، وليس أسابيع". 

وحذرت من "تسونامي محتمل للعدوى"، وحثت الاسكتلنديين على اختصار حفلات الكريسماس، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق). 

وارتفعت نسبة الإصابات بـ (أوميكرون) في اسكتلندا من 2% الأحد إلى أكثر من 15% الجمعة، ما يشير إلى أن الحالات تتضاعف كل يومين أو 3 أيام. 

ويعكس هذا الارتفاع توقعات العلماء الصحيين بأن (أوميكرون) لديه خصاص انتشار تفوق "دلتا". 

وتقدّر وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن (أوميكرون)، مع انتشاره بمعدله الحالي، سيصبح السلالة المهيمنة في البلاد بحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر، بأكثر من مليون إصابة متوقعة بنهاية الشهر الجاري.

وفي الدنمارك، قال الباحث في مختبر جامعة ألبورج، مادس ألبيرتسن، إن (أوميكرون)، بناء على مساره الحالي، يمكن أن يصبح السلالة السائدة لفيروس (كورونا) "بحلول نهاية الأسبوع المقبل". 

ونقلت (واشنطن بوست) عن ليندا بولد، الأستاذة في جامعة إدنبرة، قولها: "إذا تمكن (أوميكرون) من التفوق على دلتا في اسكتلندا، والمملكة المتحدة (عموماً)، فإنه سيفعل ذلك في مكان آخر". 

وتعجّل هذه التوقعات من مهلة اكتساح (أوميكرون) لأوروبا، بعدما كان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض يتوقع أن يصبح المتحور الجديد هو السائد في دول منطقته "في غضون أشهر" وليس أسابيع أو أياماً. 

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