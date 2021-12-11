اشتية: المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الربع الأول من العام القادم

















رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت، عددا من مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية "المرحلة الأولى"، في قرى عين يبرود وجفنا والمزرعة القبلية بمحافظة رام الله والبيرة، رافقه رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومدير شرطة المحافظة العميد علاء شلبي.وقال رئيس الوزراء: "ما رأيناه اليوم في القرى التي تفقدناها بتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس عملية انتخابية من الدرجة الأولى تسير على أكمل وجه، وبعد انجاز هذه المرحلة سنأتي الى المرحلة الثانية في الربع الأول من العام القادم".وأضاف اشتية: "روح المنافسة تسير على أكمل وجه وهذا التنافس يصب في خدمة الناس، فهذه الانتخابات هي بالأساس لخدمة المواطنين، والقيادات التي سيتم انتخابها هي قيادات مجتمعية ستخطو الى الامام".وتابع رئيس الوزراء: "نشكر كافة الجهات التي تشرف على ضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه سواء لجنة الانتخابات المركزية أو المعلمين أو المؤسسة الأمنية، إضافة الى وجود الرقابة المجتمعية، الأمر الذي يعطي العملية الانتخابية مصداقيتها".