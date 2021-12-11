شؤون فلسطينية

الصالح يتفقد عدداً من مراكز الاقتراع ويشيد بسلاسة سير العملية الانتخابية

الصالح يتفقد عدداً من مراكز الاقتراع ويشيد بسلاسة سير العملية الانتخابية
رام الله - دنيا الوطن
 تفقد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم السبت، عددا من مراكز الاقتراع لانتخابات مجالس الهيئات المحلية - المرحلة الأولى والتي فتحت أبوابها صباح اليوم امام الناخبين.

وشملت الجولة التفقدية بلدات: الباذان، ودير الحطب، وحوارة، وبورين، ومادما، وعصيرة القبلية، وعوريف، وجماعين، وزيتا جماعين بمحافظة نابلس، وكل من قيرة، وكفل حارس، ودير استيا، وبديا بمحافظة سلفيت، وعزون، وسنيريا، وكفر ثلث بمحافظة قلقيلية، وكفر جمال وبيت ليد في طولكرم، بمحافظة طولكرم، وسنجل وعين يبرود وجفنا والمزرعة الغربية، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأشاد الصالح بسلاسة سير عملية الاقتراع للانتخابات، مؤكدا أن اجراء الانتخابات يكرس خيار الديمقراطية، ويدعم نهج وسياسة الوزارة في التأكيد على حق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية ومن سيقوم بخدمتهم على النحو الأمثل.

وشكر الصالح الجهود المبذولة من قبل كافة الطواقم والعاملين في مراكز الاقتراع، وجهود أفراد الشرطة في سبيل اتمام العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية ومهنية.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة د. توفيق البديري عددا من مراكز الاقتراع في جنوب الضفة، علما بأن طواقم الوزارة تابعت ومنذ الصباح الباكر في كافة المحافظات سير العملية الانتخابية.




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