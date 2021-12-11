شؤون فلسطينية

"شؤون المرأة" واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تعاون

"شؤون المرأة" واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تعاون
رام الله - دنيا الوطن
وقعت د.آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، مذكرة تعاون مع د. سلمى النمس رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حول تبادل الخبرات في رسم السياسات والتشريعات والتمكين الاقتصادي، وتعزيز العمل المشترك بين البلدين على قضايا المرأة في كافة المجالات.

استهلت د.حمد كلمتها بالحديث عن العلاقة الأخوية والمتجذرة في التاريخ والجغرافيا التي تربط فلسطين والأردن وشعبيهما الشقيقين، والتي ساهمت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت د.حمد بأن ضمان تمكين المرأة من ممارسة حقوق الانسان بالمساواة مع الرجل، بحاجة إلى توفير فضاءات إيجابية داعمة لقضايا المرأة، من خلال تضافر الجهود المشتركة وتشكيل شبكات أو منصات حوار لمناصرة قضايا المرأة على المستوى الوطني والدولي، لنشر ثقافة إيجابية قادرة على حفظ أمن الوطن والمواطن والمواطنة.

بدورها، د.النمس أعربت عن رغبتها في تأطير وتنظيم أولويات وتوجهات العمل المشترك وتوحيد الجهود بين البلدين، لخلق إطار إستراتيجي ملاءم وذو كفاءة وفعالية لتعميم ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي.

واتفق الجانبان العمل على بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب لدعم وتمكين النساء في ميادين الحياة المختلفة وفقاً للمرجعيات الوطنية والدولية، خاصة الفئات المهمشة والمحرومة منها، بهدف تحقيق انجازات قادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع المرأة في مختلف ميادين الحياة، للمساهمة بشكل فعال في بناء مجتمعات خالية من العنف والتمييز تسوده العدالة وتكافؤ الفرص لتحقيق تنمية وطنية مستدامة.

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&#34;شؤون المرأة&#34; واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة توقعان مذكرة تعاون

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