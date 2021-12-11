خلال اجتماعه بأقاليم غزة.. الشيخ: على فتح أن تصطف كلها خلف 21 آذار

قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن على حركة فتح أن تصطف كلها خلف 21 أذار/مارس.





جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، أقاليم حركة فتح في المحافظات الجنوبية، بحضور عضوي اللجنة المركزية للحركة أبو ماهر حلس و روحي فتوح.





ووضع الشيخ الوفد في صورة آخر التطورات السياسة والمستجدات حول المنطقة، مؤكداً على ضرورة عقد المؤتمر الحركي العام الثامن في 21 آذار المقبل، بغض النظر عن أي قوة تعطيل.





يشار إلى أن تاريخ 21 من آذار/مارس المقبل سيشهد انعقاد مؤتمر حركة فتح الثامن، وفق ما أعلن عدد من مسؤولي الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية.













رام الله - دنيا الوطن