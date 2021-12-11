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آخر شروط لدخول السعودية لأداء مناسك العمرة

آخر شروط لدخول السعودية لأداء مناسك العمرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عادل حنفي نائب رئيس اتحاد العاملين المصريين في السعودية، عن آخر شروط دخول السعودية لأداء مناسك العمرة والصادرة عن وكالة شؤون العمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة في المملكة.

وقال حنفي في حديثٍ لـ (روسيا اليوم): "إن آخر شروط دخول المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والصادرة عن وكالة شؤون العمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية هي حالتان، الأولى إذا كان القدوم من الدول المسموح القدوم منها بشكل مباشر والتي ليست من ضمنها مصر، فتوجد حالتان، إذا كان القادمون من هذه الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر- أسترازينيكا - موديرنا - جونسون آند جونسون) يمكنهم الدخول للمملكة دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي".

وأضاف: "أما إذا كان القادمون من تلك الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (سينوفارم - سينوفاك - كوفاكسين) فيتم عمل لهم حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام ثم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر الصحي، وإذا كانت سلبية فسيتم دخولهم بعد اليوم الثالث مباشرة".

وأوضح حنفي أنه "إذا كان القادمون لأداء مناسك العمرة من (جمهورية مصر العربية - جمهورية أندونيسيا - جمهورية الهند - جمهورية باكستان الإسلامية - جمهورية فيتنام الإشتراكية - جمهورية البرازيل الإتحادية) فتوجد ثلاث حالات أولها إذا كان القادمون يحملون شهادة موثقة تفيد بأنهم استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر- أسترزينكا - موديرنا - جونسون آند جونسون) يسمح لهم بالدخول للمملكة دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي".

وتابع حنفي أن الحالة الثانية: "إذا كان القادمون من تلك الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (سينوفارم - سينوفاك - كوفاكسين) ومعهم شهادة موثقة بذلك، فسيتم عمل لهم حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام مع تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر الصحي، وإذا كانت النتيجة سلبية يسمح لهم بالدخول".

وأكد نائب رئيس اتحاد العاملين المصريين في الخارج أن الحالة الثالثة: "هي إذا كان القادمون من تلك الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (أسترزينيكا - فايزر - موديرنا - جونسون آند جونسون - سينوفارم - سينوفاك - كوفاكسين) ومعهم شهادات غير موثقة فسيحجرون حجرا صحيا مؤسسيا لمدة 5 أيام، على أن يتم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) مرتين، في اليوم الأول من الوصول واليوم الخامس، فإذا كانت النتيجتان سلبيتين فسيسمح لهم بأداء العمرة".

وذكر حنفي: "إنه على جميع القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة لابد من عمل مسحة (PCR) قبل دخول المملكة بمدة لا تزيد عن (72) ساعة، وأن تكون نتيجتها سلبية وأن تشمل رمز (QR)، وأيضا يقصد بالشهادة الموثقة للقادمين من جميع الدول المذكورة أعلاه لأداء مناسك العمرة هي الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونيا بموجب رمز (QR)، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية".

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