دبي تعلن عن أول حكومة "لا ورقية" على مستوى العالم

رام الله - دنيا الوطنأعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، عن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".وقال بن راشد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".وأضاف: "هذا الإنجاز يكرس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين، ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية".