شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: نسبة الاقتراع بلغت 30% حتى الساعة الواحدة ظهراً

لجنة الانتخابات: نسبة الاقتراع بلغت 30% حتى الساعة الواحدة ظهراً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت،عن أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الأولى" بلغت 30% حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر.

وأوضح اللجنة بأن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الساعة الواحدة وصل إلى 122,090 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.

وأكدت اللجنة بأن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 222 منتشرة في 154 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 كانون أول 2021.


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