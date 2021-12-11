الرئيس اللبناني يثمن بمواقف الحكومة العراقية بدعم بلاده في مجال الطاقة





وأضاف: "أن لبنان والعراق تربطهما علاقاتٍ أخوية وثيقة ضمن انتمائهما العربي، تزيدها الأيامُ والسنواتُ غنىً وتعاوناً ومشاركةً، حتى في التحدّيات والظروف والأحداث، فقد شاءَت الأقدار أن يكون إعلان دولة لبنان الكبير متزامناً مع ثورتكم بفارق سنةٍ واحدة فقط، وشاءَت أيضاً أن تتشابه التحدّيات التي واجهها شعبانا، أمنية كانت أم اقتصادية".



وتابع الرئيس: "لبنان يحفظ للعراق مشاعرَ التقدير والامتنان، لوقوفه الدائم إلى جانبه في كافّة الظروف والمراحل، برغم التحدّيات الصعبة التي تواجهكم، وآخرُ غيث الأخوّة كان عبر مبادرة مسؤولي العراق إلى اتّخاذ قرار بتزويد لبنان بالنفطِ لتشغيل معامل الكهرباء لدينا".



وذكر عون: "لي ثقةٌ كبيرةٌ بأن العراقَ قادرٌ على استعادة أمجاده وتفعيل طاقات شعبه، والنهوض إلى أعلى المراتب التي يستحقّها، ومجاراة تطوّر العصر وآفاقه".



ودعا العراقيين بالقول "فليكن أملكم بالغدِ كبيراً، وبأنفسكم أكبر، لأنكم شعبٌ اصيل ومتجذّر بالشهامة والمروءة والاستنارة ولتكن مئوية تأسيس دولة العراق باباً لمستقبلٍ تصنعونه بأحلامكم الحيّة، واتّحاد إرادتكم، وبيننا وبينكم مسيرة لن تنقطع، وقودها المحبّة، وتبادل الاحترام".



من جانبه، أشاد السفير العراقي في لبنان حيدر شيّاع البراك على" متانة العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق"، مؤكدًا على "العمل في تطويرها بما يصبّ في مصلحة البلدين الشقيقين".







رام الله - دنيا الوطنثمن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، بمواقف الحكومة العراقية لدعم بلاده في مجال الطاقة، وأكد أن البلدين تربطهما علاقات أخوية وثيقة ومتطورة.وقال عَون موجها خطابه إلى الشعب العراقي: "ليُسعدني أن أخاطبكم في هذه المناسبة، وأشارككم مشاعر العزّ والفخر وأنتم تتحدّرون من أرض خصبة بتاريخها الحضاري وعراقة تراثها، ومفكّريها، وأُدبائها، ومساهمتها الثريّة في مسار الإنسانية نحو الارتقاء والتطوّر".