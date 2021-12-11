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لبنان يعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور (أوميكرون)

لبنان يعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور (أوميكرون)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي إصابة بالمتحور (أوميكرون) لشخصين قادمين من أفريقيا، مشيرة إلى أنهما يتواجدان في العزل المنزلي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن: "الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني (genomic sequencing)، مصابتان بالفعل بمتحور (أوميكرون)، والحالتان موجودتان في العزل المنزلي وتظهران عوارض خفيفة، علما أنهما وافدتان من أفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية - الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية". 

واعتبرت الوزارة أن "وصول المتحور (أوميكرون) إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد على تلقي اللقاحات الضمادة للفيروس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

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