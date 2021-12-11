وزارة الصحة تنشر إحصائية جديدة لحالات الإصابة والوفاة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة و(133) إصابة جديدة بـ (كورونا) في قطاع غزة والضفة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت مي الكيلة وزيرة الصحة: "إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 51.وأضافت الكيلة: "أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، سلفيت 0، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 55".ولفتت إلى تسجيل قطاع غزة حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا)، موضحةً إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 90 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.