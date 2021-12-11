البحرين تعلن رصد حالة إصابة بالمتحور (أوميكرون) قادمة من الخارج





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن رصد حالة إصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون) لشخص قادم من خارج البلاد، مؤكدة على أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.وأكدت الوزارة أنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين، كما تم اتباع كافة الاجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس (كورونا) وتحوراته، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.وشددت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس (كورونا) والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس والجرعة المنشطة منه.