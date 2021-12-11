بيان للجنة الرقابة على الانتخابات حول اجراءات يوم الاقتراع





وفي مدرسة أودلا في محافظة نابلس دخل رجلي امن الى مركز الاقتراع بسلاحهم ولم يتم ايقافهم من قبل طاقم مركز الاقتراع. كذلك شهد مركز اقتراع في بيت كاحل دخول الناخبين بجوالاتهم و تصوير ورقة الاقتراع. ولا يقوم مراكز الاقتراع في مدرسة الاستقلال الاساسية في بيت كاحل- محافظة الخليل بأخذ تلفونات الناخبين.



ما زالت عملية الدعاية الانتخابية أمام معظم مراكز الاقتراع مستمرة، وتوصي اللجنة الاهلية ان تتخذ لجنة الانتخابات المركزية بالتعاون مع الامن بمنعها للحد من أي احتكاكات قد تنجم بين القوائم المتنافسة. كذلك ومع التوقع بازدياد نسبة الناخبين في الساعات القادمة فان اللجنة الاهلية توصي بالتشدد من قبل طواقم مراكز الاقتراع بما يتعلق بالبروتوكول الصحي للناخبين ولطواقم مراكز الاقتراع.



وتدعو اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات جمهور الناخبين بممارسة حقهم في الانتخابات اليوم واتخاذ كافة اجراءات السلامة والوقاية.



رام الله - دنيا الوطنانطلقت عملية الاقتراع صباح اليوم الموافق 11/12/2021، المرحلة الاولى من الانتخابات المحلية في 222 مركز اقتراع، و 717 محطة اقتراع ،الساعة ال 7 صباحا في معظم مراكز الاقتراع، وجزء قليل منها ابتدأ ما بين (7:00-7:30)، وسارت عملية الافتتاح بسلاسة وهدوء وبنسب اقبال ضعيفة في الصباح من المتوقع ان تشهد نشاطا بعد الساعة العاشرة، بحكم ان اليوم هو يوم عطلة رسمية.وتابع افتتاح مراكز الاقتراع مراقبي اللجنة الاهلية لمراقبة الانتخابات المنتشرين في 150 مركز اقتراع، في 120 موقع، وتواجد المراقبون لحظة الافتتاح، وسجل تعاون من موظفي لجنة الانتخابات المركزية في المراكز باستثناء مركز واحد في تقوع رفض دخول المراقب وبعد تدخل المكتب الرئيس للجنة تم تصحيح الخطأ ودخول المراقب، في بعض مراكز الاقتراع رفض مدراء المراكز اعطاء معلومات للمراقبين تتعلق بعدد اوراق الاقتراع المستلمة في المحطة مثل اودلا وعقابا.