الخارجية الفلسطينية تحذر من شبكات الإتجار بالأعضاء في تركيا

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية ظهر يوم السبت، من تعامل الفلسطينيين مع شبكات الاتجار الممنوع بالأعضاء.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل "دنيا الوطن": إنّه "في ضوء ما افادتنا به سفارة فلسطين لدى الجمهورية التركية بخصوص اعتقال السلطات التركية المختصة شبكة للاتجار الممنوع بالأعضاء في إسطنبول، وما تبين من معلومات حول تزوير وثائق القرابة وشهادات الميلاد، وابتزاز عدد من المواطنين بمبالغ مالية ضخمة".كما حذرت الخارجية، من تورط أبناء شعبنا الفلسطيني مع مثل هذه الشبكات التي تقوم بعمل غير قانوني مخالف للقوانين المرعية في الدول.وناشدت، أبناء شعبنا بضرورة اتباع الطرق القانونية السليمة لاجراء مثل تلك العمليات، حفاظا على سلامتهم واموالهم.