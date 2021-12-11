الجزائر وتونس تتفقان على تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بينهما

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رام الله - دنيا الوطن
أنهى أيمن عبد الرحمن، رئيس الحكومة الجزائرية ، مساء أمس، الجمعة زيارته  الرسمية التي قام بها اليوم الخميس إلى تونس تمهيداً لاستحقاقات ثنائية مهمة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية، إلى جانب عقد لقاءات قطاعية وزارية بين وفدي البلدين.

وأجرى رئيس الوزراء الجزائري خلال الزيارة، محادثات مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، فضلاً عن اللقاءات وزارية التى انعقدت بين وفدى البلدين، وضم الوفد الوزاري الجزائري كلا من: وزير التجارة كمال رزيق، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الأعمال الحكومية كمال ناصري.

وعقب استقبال رئيس الحكومة الجزائرية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ترأس عبد الرحمن، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، جلسة عمل موسعة، ضمت عن الجانبين الوزراء المكلفين بقطاعات المالية والطاقة والمناجم والصناعة والتجارة والنقل والصحة، لتقييم العلاقات بين البلدين واستكمال المحادثات بشأن ضبط الإطار القانوني الثنائي، تحضيراً للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلى تونس خلال الأيام المقبلة.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان "الانتقال بالتعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة قوامها الاندماج والتكامل بين اقتصاديات البلدين والتنسيق الاستراتيجي بينهما، والاتفاق على تكثيف الاتصالات الوزارية من الجانبين من أجل تنفيذ توصيات هذا اللقاء"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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