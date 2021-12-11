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مؤسسة الحق تتابع الرقابة على مجريات عملية اقتراع انتخابات مجالس الهيئات المحلية

مؤسسة الحق تتابع الرقابة على مجريات عملية اقتراع انتخابات مجالس الهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
تتابع مؤسسة الحق الرقابة على مجريات عملية اقتراع انتخابات مجالس الهيئات المحلية (المرحلة الأولى)، التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 11 كانون أول 2021 في محافظات الضفة الغربية.

وقد رصدت الحق عدداً من المخالفات القانونية خلال عملية فتح الصناديق والاقتراع حتى الساعة الثانية عشر ظهراً تاريخ إصدار هذا البيان، وقد أرسلت "الحق" عدداً من الشكاوى الخطية بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية، والتي تعاملت معها بمهنية وجدية وسرعة عالية لغاية الآن، فيما لا تزال بعض الانتهاكات محل معالجة من قبل اللجنة.

من أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة الحق منذ بدء هذا اليوم الانتخابي ولغاية إصدار هذا البيان، ما يلي:

1.استمرار الدعاية الانتخابية بكثافة أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة المختلفة، ويصنف هذا الانتهاك على أنه الأوسع نطاقاً في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقد خاطبت مؤسسة الحق لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، والتي بدورها تعاملت معها بمسؤولية عالية حيث يشكل استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع انتهاكاً لأحكام قانون انتخابات الهيئات المحلية النافذ في فلسطين وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، والتي تحظر الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع سواء داخل المراكز الانتخابية أو خارجها.

2. رصدت الحق مجموعة من التجاوزات التي تتعلق بانتخاب الأميّين في عدد من مراكز الاقتراع، تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ، وكذلك التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية المرتبطة بهذه الفئة، حيث خاطبت "الحق" لجنة الانتخابات بهذا الخصوص التي أصدرت تعليماتها لتلك المراكز بضرورة الالتزام بأحكام القانون وتعليمات لجنة الانتخابات بشأن انتخاب الأميّين.

3. بخصوص المرشحين؛ لاحظ فريق الحق خلال رصده للعملية الانتخابية، وجود بعض المرشحين داخل مراكز الاقتراع، وسلوكهم لبعض التصرفات المؤثرة على إرادة الناخبين بطرق متنوعة، وفي سياق ذلك تواصلت مؤسسة الحق مع لجنة الانتخابات المركزية بموجب شكاوى خطية توثق تلك الانتهاكات، وهي بصدد متابعتها لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم لذلك.

4. هنالك بعض الإشكاليات المرتبطة بالإجراءات الصحية المتبعة في العديد من مراكز الاقتراع سواء من مندوبي لجنة الانتخابات أو الناخبين ذاتهم، حيث لوحظ عدم التزامهم بإجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بخصوص فايروس "كورونا"، وقد خاطبت "الحق" لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، التي تتابع الأمر في معظم مراكز الاقتراع.

وعليه، فإن مؤسسة الحق تؤكد على ضرورة التزام القوائم الانتخابية المترشحة وكافة الموظفين بقانون مجالس الهيئات المحلية النافذ، وكذلك تعليمات لجنة الانتخابات المركزية، وتطالب "الحق" لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين لأحكامها القانونية هذا وتستكمل "الحق" رقابتها على مجالس الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى، لرصد المخالفات القانونية خلال عملية الاقتراع، وستتواصل مع لجنة الانتخابات المركزية للتعامل معها.

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