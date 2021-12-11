الانتخابات المحلية: 11% نسبة الاقتراع حتى الساعة العاشرة صباحاً









رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بأن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الأولى" بلغت 11.3% حتى الساعة العاشرة صباحاً.وأوضح اللجنة بأن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى العاشرة وصل إلى 45,844 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.وأكدت اللجنة بأن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 222 منتشرة في 154 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 كانون أول 2021.