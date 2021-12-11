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زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى السعودية

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى السعودية
نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
قال عباس الحاج حسن، زير الزراعة اللبناني إنه من المحتمل أن يقوم رئيس حكومة بلاده، نجيب ميقاتي، بزيارة قريبة إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لحديث تلفزيوني، قال عباس: "بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمهورية مصر العربية (الخميس)، من المحتمل أن يجري زيارة قريبة للمملكة العربية السعودية"، مشيراً إلى أهمية عودة العلاقات مع الدول العربية.

والأسبوع الماضي، أجرى ميقاتي مكالمة هاتفية مع كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما كان الأخير في زيارة إلى المملكة.

وكانت أزمة دبلوماسية قد اندلعت بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على إثر تصريحات تم تداولها لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ينتقد فيها الحرب التي تشنا المملكة والحالف العربي في اليمن.

وعقب تلك التصريحات،  قامت السعودية بسحب سفيرها من بيروت، وطرد السفير اللبناني، وأتبعت ذلك ببعض الإجراءات العقابية على المستوى الاقتصادي، مثل إيقاف الواردات اللبنانية إلى المملكة، وهو ما زاد من أزمة لبنان الاقتصادية.

وقبيل زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى السعودية، قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته إلى الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني، مؤكداً أنه قام بذلك ليعطي فرصة للمبادرة الفرنسية من أجل رأب الصدع بين البلدين.

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