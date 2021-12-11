منظمة تحذر من تشكيل ميليشيات مسلحة يهودية لتهجير الفلسطينيين من القدس

رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة العدل والتنمية من تشكيل ميليشيات يهودية متطرفة من المستوطنين اليهود ومسلحة لاستهداف الفلسطينيين داخل القدس لتهجير الفلسطينيين من القدجس تمهيدا لتهويد مدينة القدس بشكل كامل.وقال المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى: "ان جيش الإحتلال الإسرائيلى والاجهزة العسكرية الإسرائيلية تقوم بحماية الميليشيات اليهودية المتطرفة".وحذرمن تشكيل ميليشيات يهودية مسلحة داخل اسرائيل والقدس قد تستهدف الفلسطينيين وعرب48 داخل اسرائيل على غرار مشهد الطوائف اليهودية المسلحة عام 1948.