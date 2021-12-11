مستوطنون يقطعون 600 شجرة مثمرة من أراضي دير شرف بنابلس

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم السبت، 600 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات من أراضي دير شرف غرب نابلس.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن المواطنين توجهوا صباح اليوم إلى أراضيهم في منطقة الحرايق غرب دير شرف، المحاذية لمستوطنة (شافي شمرون)، التي جرى استصلاحها قبل خمس سنوات، ليكتشفوا ان المستوطنين قطعوا هذا العدد من الأشجار المثمرة"، وفق الوكالة الفلسطينية (وفا).وأضاف دغلس: "إن مساحه الأراضي تقدر بـ68 دونماً، وتعود ملكيتها لأبناء عوض أبو صفد، وغازي عنتري، عبد الرحيم سليمان ونور الدين سليمان".