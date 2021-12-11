حماس تصدر بياناً بشأن حادث مخيم "البرج الشمالي" في لبنان





وأكدت الحركة في بيان صحفي لها على أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث، معبرةً عن ألمها لهذا الحادث، مشيدةً بحالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه.





وحيّت حركة (حماس) صمود وشهامة أهل مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسؤولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسّك بحق العودة إلى فلسطين، شاكرةً جميع المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت إلى التعامل مع الحريق.





وقدرت الحركة الجهود الطيبة التي بذلها المجتمع اللبناني المجاور، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث.



ولفتت الحركة إلى أن الحادث بعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، تبيّن أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى (الكورونا)، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء (كورونا).





رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحادث المؤلم الذي وقع في مخيم "البرج الشمالي" جنوب لبنان، مؤكداً أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة.