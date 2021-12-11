بريطانيا: نتوقع تسجيل ملايين الإصابات بمتحور (أوميكرون) خلال الفترة المقبلة

وتظهر أحدث البيانات تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة في بريطانيا بالمتحور (أوميكرون) بدءا من 8 كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية، اليوم السبت، أن متحور فيروس كورونا (أوميكرون) ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، لافتاً أنه سيصبح سلالة مهيمنة في أنحاء بريطانيا قريباً.وقالت الوكالة في بيان لها : "إن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن "أوميكرون" أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي سلالات الفيروس".فيما توقعت الوكالة أن تشهد البلاد تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور (أوميكرون) بنهاية الشهر الجاري في حال استمر الوضع، ليصبح سلالة مهيمنة بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير.الجدير ذكره، أنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون) في بوتسوانا يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.