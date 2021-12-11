دولي

روسيا تسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

روسيا تسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا  تسجيل ‭30288‬ حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل ‭30873‬ في اليوم السابق.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس التاجي، اليوم السبت، إنه سجل أيضاً ‭1171‬ وفاة جديدة مرتبطة بـ (كوفيد -19)، في رقم قياسي جديد للوفيات في البلاد.

ويشهد العالم حالياً انتشار متحور (أوميكرون) الجديد، والذي أثار قلق منظمة الصحة العالمية، ما جعل العديد من دول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية، وحظر السفر لعدة دول وخاصة في جنوب إفريقيا. 

أخبار ذات صلة

بريطانيا: نتوقع تسجيل ملايين الإصابات بمتحور (أوميكرون) خلال الفترة المقبلة

بريطانيا: نتوقع تسجيل ملايين الإصابات بمتحور (أوميكرون) خلال الفترة المقبلة

الولايات المتحدة ترجئ تسليم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

الولايات المتحدة ترجئ تسليم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

الصين: رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في إقليم بجنوب البلاد

الصين: رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في إقليم بجنوب البلاد

فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها

فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها

غانتس يطالب بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتي مع اسرائيل

غانتس يطالب بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتي مع اسرائيل

تايوان تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون)

تايوان تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون)

مصرع وإصابة سبعة أشخاص بسبب إعصار بولاية أركنساس الأمريكية

مصرع وإصابة سبعة أشخاص بسبب إعصار بولاية أركنساس الأمريكية

فرنسا تعتزم فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر قبل 15 عاماً من المهلة القانونية

فرنسا تعتزم فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر قبل 15 عاماً من المهلة القانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمة تحذر من تشكيل ميليشيات مسلحة يهودية لتهجير الفلسطينيين من القدس

منظمة تحذر من تشكيل ميليشيات مسلحة يهودية لتهجير الفلسطينيين من القدس

أبو هولي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عمليات الاستيطان

أبو هولي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عمليات الاستيطان

تقرير: تأجيل البناء على ارض المطار ومستوطنة جديدة على اراضي بيت صفافا

تقرير: تأجيل البناء على ارض المطار ومستوطنة جديدة على اراضي بيت صفافا

لجنة الانتخابات: نأمل مشاركة غزة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: نأمل مشاركة غزة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

الإحتلال يعيد الأسير المضرب أبو هواش الى عيادة سجن الرملة

الإحتلال يعيد الأسير المضرب أبو هواش الى عيادة سجن الرملة

&#34;المرور&#34; بغزة : 43 إصابة في 60 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة : 43 إصابة في 60 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

(حماس) تنعى أبو عياش: دماؤه ستبقى وقودًا لمقاومتنا

(حماس) تنعى أبو عياش: دماؤه ستبقى وقودًا لمقاومتنا

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي

منوعات

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

منة فضالي تمثل أمام المحكمة بتهمة سرقة فساتين من متجر إلكتروني

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

لأول مرة.. عاصي الحلاني يكشف قصة اختطافه وتعرضه للتعذيب في لبنان

لأول مرة.. عاصي الحلاني يكشف قصة اختطافه وتعرضه للتعذيب في لبنان

&#34;هنفسن من إيه بس&#34;.. هاني شاكر يعلق على اتهامه بالغيرة من مطربي المهرجانات

"هنفسن من إيه بس".. هاني شاكر يعلق على اتهامه بالغيرة من مطربي المهرجانات

شاهد: رسالة غادة عبد الرازق لابنتها بمناسبة خطوبتها

شاهد: رسالة غادة عبد الرازق لابنتها بمناسبة خطوبتها

ناقد مصري يعلق على حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها بالكامل

ناقد مصري يعلق على حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها بالكامل

شاهد: محمد رمضان يدخن الشيشة خلال لقاء تلفزيوني

شاهد: محمد رمضان يدخن الشيشة خلال لقاء تلفزيوني

في أول ظهور لها بعد انفصالها.. شيرين عبد الوهاب تحلق شعرها بالكامل

في أول ظهور لها بعد انفصالها.. شيرين عبد الوهاب تحلق شعرها بالكامل

بعد أزمته الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لرابح صقر؟

بعد أزمته الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لرابح صقر؟

شاهد: فاطمة الأنصاري تفرغ غضبها على متابعيها

شاهد: فاطمة الأنصاري تفرغ غضبها على متابعيها

عربي

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى السعودية

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى السعودية

العاهل السعودي يدعو لصلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين

العاهل السعودي يدعو لصلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين

الأردن: الصحة النيابية تطالب بوقف وإلغاء حفلات رأس السنة

الأردن: الصحة النيابية تطالب بوقف وإلغاء حفلات رأس السنة

الأردن: عشرة مخالطين لمصاب بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الأردن: عشرة مخالطين لمصاب بمتحور (أوميكرون) في البلاد