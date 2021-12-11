روسيا تسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)
أعلنت روسيا تسجيل 30288 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 30873 في اليوم السابق.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس التاجي، اليوم السبت، إنه سجل أيضاً 1171 وفاة جديدة مرتبطة بـ (كوفيد -19)، في رقم قياسي جديد للوفيات في البلاد.
ويشهد العالم حالياً انتشار متحور (أوميكرون) الجديد، والذي أثار قلق منظمة الصحة العالمية، ما جعل العديد من دول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية، وحظر السفر لعدة دول وخاصة في جنوب إفريقيا.
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