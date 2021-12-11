روسيا تسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا تسجيل ‭30288‬ حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل ‭30873‬ في اليوم السابق.وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس التاجي، اليوم السبت، إنه سجل أيضاً ‭1171‬ وفاة جديدة مرتبطة بـ (كوفيد -19)، في رقم قياسي جديد للوفيات في البلاد.ويشهد العالم حالياً انتشار متحور (أوميكرون) الجديد، والذي أثار قلق منظمة الصحة العالمية، ما جعل العديد من دول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية، وحظر السفر لعدة دول وخاصة في جنوب إفريقيا.