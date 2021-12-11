الولايات المتحدة ترجئ تسليم مساعدات عسكرية لأوكرانيا





رام الله - دنيا الوطنأرجأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إرسال مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.ونقلت (NBC) عن مصادر مطلعة، أن إدارة ​بايدن​ أعدت حزمة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لكنها أوقفت تسليم هذه المساعدة، على الرغم من المناشدات من ​كييف​ وبعض المشرعين الأمريكيين.وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها، إذا زاد التوتر بين أوكرانيا و​روسيا​.وأضافت المصادر أن تأجيل الإدارة الأميركية تسليم هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات.وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وسط دعوات للتهدئة، ، ومطالبات لاستئناف المفاوضات حول تسوية النزاع بشرق أوكرانيا بصيغة "رباعية نورماندي".