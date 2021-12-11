الصين: رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في إقليم بجنوب البلاد

رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات الصحية في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، اليوم السبت، عن رصد حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور في مدينة هويتشو.وقالت لجنة الصحة بإقليم قوانغدونغ في بيان: "إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة".أضافت: "أن الخبراء نصحوا المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية، مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية، حيث أنه من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي "H5N6" و"H9N2" خلال الشتاء والربيع".وتابعت اللجنة: "أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع الآن للعلاج في المستشفى".فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N6" في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء.