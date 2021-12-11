الصين: رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في إقليم بجنوب البلاد
كشفت السلطات الصحية في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، اليوم السبت، عن رصد حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور في مدينة هويتشو.
وقالت لجنة الصحة بإقليم قوانغدونغ في بيان: "إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة".
أضافت: "أن الخبراء نصحوا المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية، مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية، حيث أنه من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي "H5N6" و"H9N2" خلال الشتاء والربيع".
وتابعت اللجنة: "أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع الآن للعلاج في المستشفى".
فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N6" في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء.
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