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شؤون فلسطينية

مزهر: تحركات جادة من أجل تحسين الواقع المعيشي بغزة

مزهر: تحركات جادة من أجل تحسين الواقع المعيشي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر: إنّ الجبهة كانت ومازالت تقف إلى جانب المواطن وتقف على همومه وتدعم صموده في كل وقت

وأضاف مزهر، لإذاعة (الشعب) "الجبهة تسعى إلى إقرار قانون ضمان اجتماعي يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن"، مُؤكّداً على أنّها ستناضل لإقرار هذا القانون على أنّ يكون في صف المواطن.

وتابع: "الجبهة لا تملك سلطة لا في غزة ولا في رام الله لكنها تناضل من أجل توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني أينما تواجد وهذا جزء من سياسة ونهج الجبهة وتوجهاتها الدائمة المنحازة للمواطن وللفقراء والطبقات المهمشة".

وذكر: "إننا ننتظر من مصر تنفيذ وعوداتها لإعادة إعمار غزة"، لافتاً إلى أنّ هناك تحركات جادة مؤخراً من أجل تذليل العقبات امام تنفيذ إعادة الاعمار وتحسين الواقع المعيشي في القطاع.

وقال مزهر: "نتابع مع الجانب المصري التسهيلات التي وعدت بها مصر للفصائل اتجاه قطاع غزة خاصة في المعبر وتسهيل السفر وإدخال البضائع وتزويد القطاع بالكهرباء وجاري متابعة هذه الملفات أولاً بأول.

وأردف: "ما يجمعنا مع القوى الوطنية الفلسطينية الكثير، قد نختلف في بعض المواقف لكن لا نحول هذا الاختلاف إلى صراع داخلي، لأن صراعنا الوحيد مع المحتل.

وختم جميل مزهر، حديثه بالقول: "الجبهة تلتقي مع الجميع في القضايا الوطنية الجامعة، ومقاومة الاحتلال ومواجهة التحديات، ونتطلع إلى وحدة وطنية مبنية على الثوابت، وتطبيق وقرارات المجلسين المركزي والوطني والتحلل من أوسلو".

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