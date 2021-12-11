فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وسط دعوات للتهدئة.ودعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي بينهما، لاستئناف المفاوضات حول تسوية النزاع بشرق أوكرانيا بصيغة "رباعية نورماندي".وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه، أمس الجمعة، أن "الرئيسين اتفقا على ضرورة استئناف المفاوضات بصيغة نورماندي بوساطة فرنسا وألمانيا".يشار إلى أن "رباعية نورماندي" تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وعقد آخر اجتماع للرباعية على مستوى القمة في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بباريس.وأمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد حشداً كبيراً للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي تغير للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.في المقابل، قالت الخارجية الروسية إن تصرفات الغرب في الأزمة تثير مخاطر قد تصل إلى نشوب نزاع واسع النطاق في أوروبا، يأتي ذلك بعد أن اتهمت كييف روسيا برفض عدد من مقترحاتها لحل الأزمة تشمل تبادل الأسرى وتوسيع الاتصالات المشتركة.