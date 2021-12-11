قطاع غزة: وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 385 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1662 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 188319 ، منها 1566 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 55 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 185091 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 67 ، منها 42 حالة خطرة.