الأوقاف بغزة: وفرنا مقبرة نظيفة مغلقة ومشجرة شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد عادل الهور الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، على أنه تم توفير مقبرة نظيفة مغلقة ومشجرة شرق غزة مع حاجتهم لموازنات مالية لتطويرها، داعياً المواطنين لدفن موتاهم فيها وليس بالمقابر الممتلئة.وقال الهور في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "الوزارة مهتمة بمقبرة الشيخ رضوان وكنا قد أعلنا أنها امتلأت ومنعنا الدفن بها ونتابع بعض القضايا لمخالفين، ونجتهد لإيجاد مناطق لدفن الموتى تكون أقرب للمواطنين".وأضاف: "لا يجوز دفن أو نبش القبور من الناحية الشرعية والقانونية، ونقوم بتقديم شكوى رسمية للجهات الحقوقية الرسمية لمتابعة الأمر، وندعو المواطنين لتقديم الشكاوى حال ملاحظاتهم لأي عملية دفن مخالفة أو نبش للقبور".وناشد الحكومة لتوفير حراس للمقابر يقومون بمتابعتها، داعياً لإيجاد مشاريع لتوظيف عمال لتنظيف المقابر وتشجيرها، منوهاً إلى أن المقابر في قطاع غزة ليست كلها تابعة للأوقاف ويوجد مقابر تتبع لوزارة الحكم المحلي والبلديات.