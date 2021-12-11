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الأردن: الصحة النيابية تطالب بوقف وإلغاء حفلات رأس السنة

الأردن: الصحة النيابية تطالب بوقف وإلغاء حفلات رأس السنة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا فريد حداد، رئيس لجنة الصحة النيابية في الأردن، اليوم السبت، بوقف وإلغاء جميع الحفلات والمهرجانات والتجمعات الفنية في المرحلة القادمة لتشمل إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال حداد : "إنه تم التوصية لوزير الصحة ولجنة الأوبئة بوقف وإلغاء الحفلات، والتي عادة ما تشهد زخما وتجمعات كبيرة، إضافة إلى تعزيز الحكومة لأدوات تحفيز وتشجيع الناس على أخذ المطاعيم والالتزام بالبروتوكول الصحي، كما تم رفع توصية لعقد اجتماع وطني لدراسة وبحث آليات ومحددات المرحلة المقبلة حفاظاً على صحة المواطنين والقطاع الصحي في الأردن"، وفق (عمون).

وأضاف: "أن المرحلة السابقة شهدت إنشغالا في إنتخابات رئاسة المجلس ورؤساء اللجان والأعضاء، ما انعكس على قلة الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة ووزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائي وباقي الملفات الصحية التي تهم كل مواطن أردني وتشكل أولوية في ظل الظروف الحالية".

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