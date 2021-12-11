طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (12 ديسمبر)





وأشارت الهيئة العامة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطيني، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم الأحد (12 ديسمبر):وأوضحت أن السفر سيكون لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/19)، وللحافلتان السابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/41).