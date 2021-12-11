مصرع وإصابة سبعة أشخاص بسبب إعصار بولاية أركنساس الأمريكية

حوصروا في دار لرعاية المسنين، شمال شرقى ولاية أركنسو الأمريكية، بعد تعرضها لإعصار.



وذكرت قناة "كيه.إيه.آي. تي" التابعة لمحطة "إن.بي.سي" التلفزيونية: "إن الإعصار الذى اجتاح دار رعاية المسنين فى مدينة مونيت، كان من بين سلسلة من الأعاصير فى المنطقة".



ونقلت القناة عن المسؤول قوله: "إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5 كما حوصر نحو 20 فى دار رعاية المسنين".



فيما أصدرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية، تحذيرات من الإعصار ليل الجمعة في مناطق فى عدة ولايات من بينها أركنسو وتينيسى وميزورى وإلينوي.















رام الله - دنيا الوطنمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين، وذلك بعد أن