الأردن: عشرة مخالطين لمصاب بمتحور (أوميكرون) في البلاد

رام الله - دنيا الوطنقال رائد الشبول، أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة في الأردن، أمس الجمعة، إن عشرة أشخاص خالطوا مصاباً بمتحور (أوميكرون) في الأردن، ويخضعون حالياً للحجر المنزلي.ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أول إصابتين بمتحور من فيروس (كورونا) من نوع (أوميكرون) في البلاد، وذلك من أردني قدم من جنوب إفريقيا، وأردني آخر.وأضاف الشبول: "أن الحالة الثانية معزولة مؤسسيا، وتبين أن عدد مخالطيها 10 أشخاص يخضعون حاليا للحجر المنزلي، وسُيفحصون الجمعة (اليوم الأول)، ثم في اليوم السادس ثم في اليوم الثاني عشر، للتأكد من إمكانية تعرضهم للإصابة".وأكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة في الأردن، أن كل مُصاب (بأوميكرون) سيعزل مؤسسياً وعلى حسابه الخاص.