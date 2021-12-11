280 مليون دولار كمساعدات من مانحين لأفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأفاد البنك الدولي أن المساهمين في صندوق إعادة إعمار أفغانستان قرروا، أمس الجمعة تحويل 280 مليون دولار كمساعدات في مجالات التغذية والصحة لأفغانستان.وقال البنك الدولي في بيان: "إن هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج".وأضاف: "أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي والتغذية، بينما ستتلقى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية".