لجنة الانتخابات: نأمل مشاركة غزة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنقال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن المقترعين في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية بدأوا منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 بشكل متميز من الناحية الأمنية، ومن حيث إجراءات السلامة والوقاية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا".وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي عقد بمقر اللجنة، بمدينة رام الله، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لعملية الاقتراع: "تجرى الانتخابات في مرحلة نوعاً ما جديدة، يشوبها مشاكل كون غزة لن تشارك بسبب (حماس)، ونأمل ونضغط ونحاول أن تشارك في المرحلة الثانية، حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة، وتهيئ لإجراء انتخابات عامة في المستقبل".وأشار إلى أن الانتخابات لن تجرى في 60 هيئة محلية في هذه المرحلة، بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها، حيث قدمت طلبات ترشح في 10 هيئات من قبل قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة.وتابع: "أكثر من 405.687 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم في هذه المرحلة من الانتخابات، ونأمل بأن يشاركوا جميعهم في عملية الاقتراع".تجدر الإشارة إلى أن عدد القوائم المرشحة في هذه الهيئات وصل إلى 573 قائمة، تضم 4,480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1,514 مقعداً.وفي 162 هيئة محلية، ترشحت قائمة واحدة فقط سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها 1,498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.وبحسب معلومات مصدرها لجنة الانتخابات المركزية، فإن القوائم الانتخابية الحزبية المسجلة على أنها تمثل حزباً سياسيا أو ائتلافا حزبياً، وصلت إلى 246 قائمة، مقابل 489 قائمة مستقلة، بما يشمل القوائم التي ستفوز بالتزكية في هيئات محلية لم تترشح بها سوى قائمة واحدة.تجدر الاشارة إلى أن أبناء الشعب في قطاع غزة قد حُرموا من حقهم الانتخابي، بسبب رفض (حماس) إجراء الانتخابات.وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في تصريح سابق للوكالة الفلسطينية الرسمية: "إن (حماس) تمنع اجراء انتخابات وتقوم بتعيين رؤساء بلديات وهيئات محلية بشكل غير قانوني، تحت بحجج واهية"، مشيراً إلى أن الحكومة أرسلت وساطات من مختلف الفصائل لإقناعها بالسماح بإجراء الانتخابات، إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل.وأكد أنه في حال تراجعت (حماس) عن موقفها بمنع الانتخابات، فإنها ستجري في غزة في السادس والعشرين من آذار/مارس المقبل.