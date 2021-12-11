الرئيس الأمريكي يجري أول اتصال هاتفي مع المستشار الألماني الجديد

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الجمعة، أول اتصال هاتفي مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز بعد توليه المنصب، باحثاً معه مجمل التحديات العالمية.وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اليوم تحدثت مع المستشار الألماني أولاف شولتز لتهنئته بمناسبة تعيينه في المنصب".وأضاف: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق معا على مجمل التحديات العالمية، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي للتعامل مع الحشد العسكري الروسي المزعزع للاستقرار على حدود أوكرانيا".يشار إلى أن أولاف شولتز أدى اليمين مستشاراً جديداً لألمانيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث حل محل أنغيلا ميركل التي ترأست الحكومة خلال 16 سنة.