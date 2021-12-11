الإحتلال يعيد الأسير المضرب أبو هواش الى عيادة سجن الرملة

رام الله - دنيا الوطنأفادت عائلة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 117 يوماً، بأن إدارة سجون الاحتلال أعادت هشام من المستشفى إلى سجن (عيادة الرملة)، رغم خطورة حالته الصحية.وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير إن إدارة مستشفى (اساف هروفيه) الإسرائيلي رفضت بقاء الأسير داخل المستشفى،وأشار الى أن المستشفى ادعت أنها رفضت بقاء هشام بسبب تردي وضعه الصحي ورفضه أخذ المدعمات، بحسب الوكالة الفلسطينيةالرسمية.وفي وقت سابق، أكد المحامي جواد بولس، أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ارجأت البت في قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، حتى يوم غد الأحد.وسبق أن اعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الأسير هشام قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبة.