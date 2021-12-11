(حماس) تنعى أبو عياش: دماؤه ستبقى وقودًا لمقاومتنا

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إنه ينعى إلى أبناء شعبنا وأمتنا شهيد بيتا الجهاد والمقاومة وضفة العياش، الشهيد جميل جمال أبو عياش، الذي ارتقى إلى عليين مساء أمس الجمعة بجريمة (صهيونية) جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق شعبنا المرابط.وأضاف رضوان في تصريح صحفي: "هذه الجريمة النكراء لن توقف مسيرة المقاومة في بيتا وجبل صبيح وأراضي الضفة الغربية كافة، وستبقى دماء الشهيد البطل جميل أبو عياش وقودًا لمقاومتنا، وتؤكد درب شعبنا من أجل الحرية والعودة والاستقلال".ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة والمقاومة بأشكالها كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: "لتشتعل الضفة لهيبًا تحت أقدام الصهاينة المحتلين".