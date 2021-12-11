اليابان تحتفل بيومها الوطني في (إكسبو 2020 دبي)

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تحتفل دولة اليابان بيومها الوطني، اليوم السبت، وذلك في (إكسبو 2020 دبي) ، حيث ستستعرض الأجندة الترفيهية الشاملة للحفل تقاليد اليابان المتعددة والمتنوعة في إطار مواصلة الجناح الياباني جهوده للتعريف بالثقافة اليابانية .وسيحضر الحفل الرسمي الذي يستضيفه (إكسبو 2020) وفد من اليابان، وسيتم رفع علم اليابان وإلقاء كلمات ترحيبية من قبل ممثلين من اليابان ودولة الإمارات بينما تحتفي العروض الثقافية اليابانية بالضيوف من كافة أنحاء العالم، وفق (وام).وسيشهد الضيوف استقبالاً استثنائياً في أجواء تحتفي بالثقافة اليابانية عبر جميع البوابات الرئيسية لمعرض (إكسبو 2020 دبي).كما سيكتشف الضيوف عبر مختلف المواقع في (إكسبو 2020 دبي) الثقافة اليابانية، وستعبر العروض عن الثقافة اليابانية الغنية التي ستستضيف المعرض القادم عام 2025 في مشهد يجسد جسر يصل العالم من دبي إلى أوساكا كانساي في اليابان.