دولي

واشنطن تنافس باريس وتصادق على صفقة بيع فرقاطات لليونان

واشنطن تنافس باريس وتصادق على صفقة بيع فرقاطات لليونان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت واشنطن، مساء الجمعة، أنها وافقت على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات ما يجعلها تدخل في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في أيلول/سبتمبر الماضي اتفاقاً أوليا مع أثينا تشتري بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إنها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6,9 مليارات دولار".

كما وافقت واشنطن على تحديث فرقاطات يونانية من طراز (ميكو) بمبلغ يقدر بنحو 2,5 مليار دولار.

وأضاف الوزارة: "العقد سيرسي على الفائز بمناقصة دولية لتحديث البحرية اليونانية"، ملمحاً إلى أن الاتفاقية التي أعلنها قادة يونانيون وفرنسيون في 28 أيلول/سبتمبر في باريس ليست نهائية.

في 28 أيلول/سبتمبر أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اليونان ستشتري بموجب اتفاق، ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة استراتيجية" أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.

ووجه الاتفاق رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا بمليارات اليورو مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.


وبعد أكثر من شهرين من أزمة صفقة الغواصات مع أستراليا، وافقت الإدارة الأمريكية على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات.

ويأتي ذلك في خطوة تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني في باريس عقداً مماثلاً لم يصبح مبرماً بعد.

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