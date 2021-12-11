الإمارات تعلق رحلاتها إلى نيجيريا اعتباراً من الأسبوع المقبل

ومنحت الإمارات شركة الطيران المحلية النيجيرية موافقة على رحلة واحدة أسبوعياً، لافتةً إلى عدم توفر أماكن وصول في المطار.



وأضاف نوهو: "أن وزير الطيران قرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وسحب الموافقة الخاصة بجدول الشتاء الممنوحة لطيران الإمارات وأقر بدلا من ذلك رحلة واحدة أسبوعيا إلى أبوجا الخميس".



من جهتها، قالت طيران الإمارات: "إنه بسبب التوجيه الذي تم فرضه في الآونة الأخيرة والذي يقصر تشغيل طيران الإمارات رحلة واحدة أسبوعيا إلى نيجيريا عبر أبوجا ستعلق طيران الإمارات رحلاتها بين نيجيريا ودبي اعتبارا من 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى أن تتوصل السلطات في الإمارات ونيجيريا لحل لتلك المشكلة المستمرة".



الجدير ذكره، أن نيجيريا أوقفت في آذار/مارس طيران الإمارات من السفر إلى أراضيها أو الخروج منها بعد أن فرضت طيران الإمارات شروطا إضافية لاختبار الكشف عن (كورونا) على الركاب من نيجيريا لكنها رفعت القيود الشهر الماضي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة طيران الإمارات، أمس الجمعة، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى نيجيريا اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن فرضت الدولة الواقعة غربي إفريقيا قيودا جديدة على رحلاتها.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران المدني في نيجيريا عن فرض قيود جديدة على رحلات شركة طيران الإمارات بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من إلغاء تعليق استمر تسعة أشهر لجميع رحلات الشركة من وإلى البلاد.بدوره، قال موسى نوهو المدير العام لهيئة الطيران المدني النيجيرية في بيان: "إن بلاده كانت قد وافقت على طلب من شركة طيران الإمارات بتسيير 21 رحلة أسبوعياً إلى نيجيريا".فيما رفضت دولة الإمارات طلباً قدمته شركة الطيران المحلية (إير بيس) لتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار الشارقة الدولي.