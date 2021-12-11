كبير الأثريين المصري: 90% من مساحة مصر تحتوي على آثار

رام الله - دنيا الوطنأفاد مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مساء أمس الجمعة، بأن 90% من مساحة مصر تعوم على الآثار.وقال شاكر، خلال حديثٍ مع الإعلامي محمد علي خير عبر شاشة (المحور): "إنّ ما اكتشافه من حتى الآن لا يتعدى 15%، وهناك محافظات بأكملها مثل الشرقية والوادي الجديد وأسيوط بما كميات كبيرة من الآثار".وأوضح أن عقوبة التنقيب عن الآثار تصل إلى السجن المشدد لمدة 25 سنة، وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه.ووصف المنقّبين عن الآثار بأنهم عبارة عن عصابات دولية يستخدمون أجهزة متقدمة جدًا، بينها التقاط صور بالأقمار الصناعية، مشيدًا بيقظة أجهزة الأمن التي تمكنت من إيقاف تهريب كميات كبيرة من الآثار.في وقت ساق، قادت عملية أمنية للقبض على عصابة للتنقيب عن الآثار، لاكتشاف السلطات مقبرة فرعونية ضخمة في حي عين شمس.