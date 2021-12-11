السعودية تعتزم رفع دعوى تعويض لاحتجاز إحدى مواطنيها بفرنسا اشتباهاً بقتله خاشقجي

فهد الرويلي،

تصريحات (لقناة الإخبارية).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة السعودية بفرنسا، مساء الجمعة، عن رفعها لدعوى تعويض للمواطن السعودي خالد العتيبي، وذلك بعد أن قبضت عليه السلطات الفرنسية للاشتباه بين اسمه واتهامه بالمشاركة في قتل الصحفي جمال خاشقجي.وقالالسفير السعودي لدى باريس، : "تم تكليف محامي السفارة برفع دعوى تعويض عن ما حدث للمواطن خالد العتيبي من ضرر مادي ومعنوي"، لافتاً إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تأتي بـ"توجيه من القيادة وبالتنسيق مع وزارة خارجية المملكة"، وفقبدورها، قامت فرنسا، يوم الأربعاء الماضي، بإخلاء سبيل المواطن السعودي خالد العتيبي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.وأعلنت فرنسا فيما بعد أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه تبين أن الاعتقال لا تنطبق عليه، فقد أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء الماضي، عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، لافتاً إلى الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.من جهتها، صرحت السفارة السعودية في باريس، يوم الثلاثاء، قائلة: "إن الشخص الذي ألقي القبض عليه لا علاقة له بالقضية المتناولة ويجب إطلاق سراحه على الفور".