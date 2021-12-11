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شؤون فلسطينية

إجتماعات فلسطينية أردنية على أعلى المستويات لرفع قيمة التبادل التجاري

إجتماعات فلسطينية أردنية على أعلى المستويات لرفع قيمة التبادل التجاري
رام الله - دنيا الوطن
توجت المحادثات الفلسطينية الأردنية التي جرت في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام بلقاء ضم رئيسي الوزراء الفلسطيني محمد اشتية و نظيره الأردني بشر الخصاونة لحضور اختتام أعمال اللجنة الفلسطينية الأردنية في اجتماعها السادس مساء الخميس 9/12/2021.

وترأس رئيسا الوزراء اجتماعات اللجنه العليا الفلسطينية الأردنية المشتركة التي تركزت مداولاتها على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية (وزارات المواصلات والاتصالات والزراعة والطاقة والثروة المعدنية و التجارة والصناعة ).

و شارك خمسة وزراء اردنيين مع نظرائهم الفلسطينين، حيث قال وزير الزراعه الفلسطيني رياض العطاري في تصريح صحفي له: "انه تم الاتفاق على رفع قيمة الميزان التجاري الفلسطيني الأردني الذي لايتجاوز 200 مليون دولار حيث تصدر فلسطين ما يقارب 50 دولار إلى الأردن وتصدر الأردن لفلسطين بقيمة
150 مليون دولار وهذ الرقم لايعكس عمق العلاقة المشتركة وحاجة السوقين الفلسطيني والأردني.

وأكد وزير الزراعة ان هناك توجه من الجانب الفلسطيني وهو القائم على ضرورة احلال المنتجات العربية وتحديدا الأردنية للسوق الفلسطيني بدلا من المنتجات الإسرائيلية.

واوضح العطاري انه كان هناك مجموعة من المقترحات منها زيادة كمية الكهرباء التى يتم شراؤها من الأردن من 40 ميغا الى٨٠ميغا ،وتوجه اخر بوجود شراكات لشركات فلسطينية اردنية في قطاع الاتصالات ،كما تم الإطلاع على سير عمل الشركة الفلسطينية الأردنية لتسويق المنتجات الزراعية ومن المقرر اطلاق عمل الشركة في النصف الأول من العام المقبل.

وأكد وزير الزراعة انه جرى التوقيع على تسع مذكرات تفاهم في المجلات (الإقتصاد الجمارك الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والشؤون الإجتماعية ) والمذكرات هي عبارة عن اطار عمل مطلوب ان يتحول الى خطة تنفيذية بين مختلف الوزارات.

وتابع العطاري" ان هناك رغبة اردنية قوية بدعم الاقتصاد الفلسطيني بتزويد فلسطين بالسلع التي تحتاجها وتطوير الصادرات الفلسطينية وتحديدا في مجالات تصدير الحجر والمنتجات الزراعية والعديد من الصناعات الأخرى المحلية".

وأشار رياض العطاري الى ان الجانبين اكدا على اهمية توحيد الجهد العربي المشترك وضرورة الإعتماد على الأسواق العربية في عمليات التبادل التجاري وتطوير العلاقة التجارية والاقتصادية
وجري خلال المداولات كيفية التغلب على العقبات التى تنشأ في المجالات اللوجستية في التبادل التجاري بين الطرفين.

وقال ان الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي هي التى ستتولى ترويج وتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الأردنية خارج السوق الأردني والفلسطيني الى الأسواق العالمية ،وهو مايساعد في تنظيم القطاع الزراعي بالتركيز على الزراعات ذات الميزة التصديرية وسيقود ذلك الى تطوير القطاع الزراعي وخلق
بنية تحتية لهذا الغرض.

واضاف وزير الزراعة ان الجهد انصب على اهمية وجود موقف مشترك اردني فلسطيني ضاغط على الجانب الإسرائيلي من اجل تسهيل عملية النقل التجاري للمنتجات الزراعية او الصناعية من الطرفين كون اسرائيل المتحكمة في المعابر، وبما ان البلدين موقعان اتفاقية سلام مع اسرائيل لابدمن استثمار هذه العلاقه الموجودة وعكسها بزيادة حجم التبادل التجاري خاصة ان سلعا كثيرة يحتاجها الجانب الفلسطيني من الأردن (الطاقة الاتصالات و الزراعة بسلع الأعلاف واللحوم واللقاحات البيطرية وبيض التفريخ للدواجن.

واوضح الوزير الفلسطيني انه في المجال السياسي اكد الجانبان الفلسطيني والأردني على حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وكان رغبة من رئيسي الحكومتين بضرورة التاكيد على استمرارية العلاقة وترجمة كل ماتم الإتفاق عليه.




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