وزير الخارجية السعودي: جولة ولي العهد هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي

رام الله - دنيا الوطنقال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن جولة ولي العهد محمد بن سلمان بدول مجلس التعاون الخليجي هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي، وضمان تعزيز الأمن والاستقرار.وكتب بن فرحان في تغريدة على حسابه في موقع (تويتر)، أمس الجمعة، "أن جولة ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة: "تعمل مع الدول الشقيقة في المنطقة، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا".يشار إلى أن ولي العهد السعودي، كان قد غادر الكويت مساء الجمعة، مختتماً جولة خليجية شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين.وتركزت الزيارة إلى الكويت على التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد المواقف في القضايا الإقليمية والدولية. وقلّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد السعودي قلادة "مبارك الكبير ووسام الكويت".وكان الأمير محمد بن سلمان قد بدأ الثلاثاء الماضي زيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفق ما جاء على موقع (العربية نت).كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد" من الدرجة الأولى.كذلك زار ولي العهد السعودي قطر، الأربعاء، حيث ترأس مع أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري، وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.والخميس، استعرض مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.يشار إلى أن هذه الجولة الخليجية استبقت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.