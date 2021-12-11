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اليمن تعلن إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع غرب مأرب

اليمن تعلن إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع غرب مأرب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، مساء أمس الجمعة، إسقاط طائرة تجسّس أميركية تابعة للتحالف السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح غرب مأرب.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلّحة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "دفاعاتنا الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب، تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب".

وتعدّ هذه الطائرة الثالثة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنيّة خلال هذا الأسبوع، فقد اعترضت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية طائرة حربيّة تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء الجوبة جنوب مأرب، قبل يومين، وأجبرتها على مغادرة الأجواء.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، قبل أيام، إسقاط طائرة تجسّس للتحالف من نوع "سكان إيغل" (Scan Eagle) أميركية الصنع، في أجواء منطقة الجوبة في محافظة مأرب أيضاً.

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