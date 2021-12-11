مصر تواصل تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتواصل مصر تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيل (47) وفاة و(822) إصابة جديدة بالفيروس.وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 367456 من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و 20966 حالة وفاة".وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.