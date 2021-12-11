محكمة لبنانية تحكم على مواطن بالحبس والتغريم لزواجه من امرأة إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة لبنانية، أمس الجمعة، مواطن على خلفية زواجه من امرأة تحمل الجنسية الإسرائيلية، وقضت عليه حكماً بالحبس والتغريم .ووفق وكالة الأنباء الرسمية، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكماً بحبس وتغريم مواطن لبناني تزوج من امرأة تحمل جنسية إسرائيلية، يدعى محمد يوسف بنوت‎، وذلك لمدة عام وغرامة 500 ألف ليرة حوالي (330 دولاراً) استناداً إلى قانون مقاطعة إسرائيل.وقالت الوكالة: "إن المواطن اللبناني كان قد تزوج من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتعمل ممرضة في أحد مستشفيات ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج".ويعد حكم اليوم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة التمييز، وفق القانون اللبناني.وصدر قانون مقاطعة إسرائيل عام 1955، ويحظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي بكافة صوره وأشكاله، ويعتبره عدواً ويوقع عقوبات على المخالفين لذلك.ولبنان في حالة عداء مع إسرائيل منذ نشأتها عام 1948، رغم توقيع اتفاقية هدنة بين بيروت وتل أبيب عام 1949.ولا تزال إسرائيل تحتل جزءا من أراضي لبنان، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي كانت تحتله على مدى 22 عاماً.