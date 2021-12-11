دولي

أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء (كورونا)

أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاع إجمالي في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من269.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم 269.113.765، وإجمالي الوفيات 5.294.933 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 796.749 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.833.432، وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  474.479 وإجمالي إصابات   34.674.643، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.188 وإجمالي إصابات 3.911.714. 

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 281.571 وإجمالي إصابات 9.782.723، وسادساً البيرو بإجمالي وفيات201.527 وإجمالي إصابات 2.249.671 .

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.712 وإجمالي إصابات 10.780.388، وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.923 وإجمالي إصابات 4.258.752.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.669 وإجمالي إصابات 5.185.270، وتلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.603 وإجمالي إصابات 6.150.843.

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