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أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت وعدم استقرار جوي الثلاثاء المقبل

أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت وعدم استقرار جوي الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم السبت، صافياً الى غائم جزئي وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا  وباردا، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2021/12/12  يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و جافا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/12/13  يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا  ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/12/14  تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-14 21-15 19-11 بيت لحم 19-14 21-15 19-11
رام الله والبيرة 18-13 20-14 18-10 طولكرم 23-15 25-16 23-13
نابلس 21-14 23-15 20-12 قلقيلية 23-15 25-16 23-13
جنين 23-14 25-15 22-13 سلفيت 19-14 21-15 19-11
طوباس 24-14 26-15 23-14 روابي 21-14 23-15 20-12
الخليل 18-13 20-14 18-10 غزه 24-16 25-17 24-16
أريحا 26-16 28-16 26-17 خانيونس 24-16 25-17 24-16
الأغوار الشمالية 24-14 26-14 24-16 رفح 25-15 26-16 25-15

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